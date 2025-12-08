На Ямале расширят сеть Wi-Fi и запустят ботов для записи к врачу

Количество точек Wi-Fi увеличится в общественных местах Ямала Фото: Роман Наумов © URA.RU

Департамент информационных технологий и связи ЯНАО планирует расширить сеть бесплатного Wi-Fi в регионе. Новые точки доступа появятся на городских площадях, остановках, в больницах, библиотеках, музеях и административных зданиях, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи ЯНАО .

«В мессенджере MAX работают полезные чат-боты, которые доступны и в период ограничений. С их помощью можно записаться к врачу, получить информацию о мерах поддержки участников СВО или оформить запись в МФЦ», — пояснили в департаменте.