На Ямале расширят сеть Wi-Fi и запустят ботов для записи к врачу
Количество точек Wi-Fi увеличится в общественных местах Ямала
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Департамент информационных технологий и связи ЯНАО планирует расширить сеть бесплатного Wi-Fi в регионе. Новые точки доступа появятся на городских площадях, остановках, в больницах, библиотеках, музеях и административных зданиях, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи ЯНАО .
«В мессенджере MAX работают полезные чат-боты, которые доступны и в период ограничений. С их помощью можно записаться к врачу, получить информацию о мерах поддержки участников СВО или оформить запись в МФЦ», — пояснили в департаменте.
В ближайшее время также будет запущен чат-бот для генерации QR-кода карты «Морошка», что позволит подтверждать услуги даже при ограниченном доступе в интернет. Без перебоев продолжают работать ключевые сервисы: Госуслуги, ВКонтакте, Одноклассники, приложение «Морошка», банковские приложения, навигатор 2ГИС, маркетплейсы и операторы связи.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!