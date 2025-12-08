Жительницу ЯНАО будут судить за нападение на полицейского
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жительницу села Красноселькуп (ЯНАО) обвиняют в нападении на полицейского и публичном оскорблении стража порядка. Уголовное дело уже направлено в районный суд. Об этом сообщает пресс-служба следственного управление СК РФ по ЯНАО.
«Установлено, что женщина в сентябре 2025 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанесла сотруднику полиции не менее двух ударов в область ключицы и верхней части груди, после чего публично оскорбила его», — сообщили в следственных органах.
По данным следствия, инцидент произошел в общественном месте, когда сотрудник полиции пресекал административное правонарушение, совершенное обвиняемой. Женщина, будучи несогласной с его законными действиями, применила физическое насилие, а затем оскорбила правоохранителя в присутствии посторонних лиц. Санкции статей 318 и 319 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Уголовное дело расследовалось следователями СУ СК России по ЯНАО.
