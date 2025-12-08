Жительницу ЯНАО будут судить за нападение на полицейского

Жительница Красноселькупа предстанет перед судом за нападение на полицейского Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительницу села Красноселькуп (ЯНАО) обвиняют в нападении на полицейского и публичном оскорблении стража порядка. Уголовное дело уже направлено в районный суд. Об этом сообщает пресс-служба следственного управление СК РФ по ЯНАО.

«Установлено, что женщина в сентябре 2025 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанесла сотруднику полиции не менее двух ударов в область ключицы и верхней части груди, после чего публично оскорбила его», — сообщили в следственных органах.