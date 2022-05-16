Иммунолог Крючков объяснил, почему COVID не станет сезонным ОРВИ

17 мая 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

При COVID-19 сохраняется высокая летальность Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ из-за своей высокой патогенности (способность вызывать заболевания). Такое мнение в беседе с URA.RU высказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Почему-то решили, что COVID-19 станет сезонным ОРВИ, но никакие расчеты это не подтверждают, научных данных нет. Логика западных стран, где высокий уровень вакцинации, простая — они почти на 100% защитили группы риска, провакцинировали практически 80% населения, то есть снизили патогенность. Но она не равна сезонному гриппу, она значительно выше. А в России вообще совершенно иная ситуация. У нас в значительной степени не провакцинированы группы риска, а значит, патогенность станет еще выше», — объяснил Николай Крючков. Иммунолог добавил, что даже при избыточной смертности на уровне плюс 10% каждый месяц, летальность при COVID-19 остается очень высокой. «Иметь избыточную смертность даже на уровне в среднем плюс 10% каждый месяц, представляете, сколько накопится за год? А в России еще выше. И это еще без штормов и подъемов. А они обязательно будут. Летом ситуация у нас будет нестабильная, а вот с осени все подозрительно и нас ждет неопределенная и зима», — подчеркнул Крючков. Ранее доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов предположил, что южноафриканский штамм «Омикрон» может в итоге стать сезонным ОРВИ. Так как у вируса короткий инкубационный период и симптомы проявляются быстро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ из-за своей высокой патогенности (способность вызывать заболевания). Такое мнение в беседе с URA.RU высказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Почему-то решили, что COVID-19 станет сезонным ОРВИ, но никакие расчеты это не подтверждают, научных данных нет. Логика западных стран, где высокий уровень вакцинации, простая — они почти на 100% защитили группы риска, провакцинировали практически 80% населения, то есть снизили патогенность. Но она не равна сезонному гриппу, она значительно выше. А в России вообще совершенно иная ситуация. У нас в значительной степени не провакцинированы группы риска, а значит, патогенность станет еще выше», — объяснил Николай Крючков. Иммунолог добавил, что даже при избыточной смертности на уровне плюс 10% каждый месяц, летальность при COVID-19 остается очень высокой. «Иметь избыточную смертность даже на уровне в среднем плюс 10% каждый месяц, представляете, сколько накопится за год? А в России еще выше. И это еще без штормов и подъемов. А они обязательно будут. Летом ситуация у нас будет нестабильная, а вот с осени все подозрительно и нас ждет неопределенная и зима», — подчеркнул Крючков. Ранее доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов предположил, что южноафриканский штамм «Омикрон» может в итоге стать сезонным ОРВИ. Так как у вируса короткий инкубационный период и симптомы проявляются быстро.