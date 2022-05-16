«Азов»* начал сдаваться, Зеленский уволил командира теробороны. Главное на 16 мая 16 мая 2022 в 22:58 Размер текста - 17 + Часть украинских националистов вышла с завода «Азовсталь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Часть украинских военных запрещенного и признанного на территории РФ экстремистским полка «Азов» вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Украинский президент Владимир Зеленский уволил командира терробороны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 мая. Десять украинских военных, состоящих в запрещенном на территории РФ и признанном экстремистским полку «Азов», с белым флагом вышли с территории заблокированного вооруженными силами РФ завода «Азовсталь» в Мариуполе;

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игоря Танцюру. Ранее эту должность занимал Юрий Галушкин, который был командующим подразделения с 1 января этого года;

Украинские военные на ферме, расположенной в 1,5 километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, взорвали тонну аммиачной селитры на Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны;

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к членам ВСУ и нацбатов, которые вышли к российским войскам с белым флагом, будут относиться в соответствии с актами международного права. Приказ о блокировке этой территории был дан из гуманитарных соображений, добавил он;

Вышедшие с белым флагом с «Азовстали» военные передали сообщение вооруженным силам России. Группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на комбинате, теперь идут переговоры, заявил Ходаковский; *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Еще одна цель — защита населения Донбасса от многолетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Часть украинских военных запрещенного и признанного на территории РФ экстремистским полка «Азов» вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Украинский президент Владимир Зеленский уволил командира терробороны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 мая. Вышедшие с белым флагом с «Азовстали» военные передали сообщение вооруженным силам России. Группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на комбинате, теперь идут переговоры, заявил Ходаковский; *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Еще одна цель — защита населения Донбасса от многолетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям