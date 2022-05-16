В Кремле раскрыли судьбу сдавшихся на «Азвостали» бойцов ВСУ

16 мая 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что приказ президента РФ Владимира Путина был дан из гуманитарных соображений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К членам ВСУ и нацбатов, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом, будут относиться в соответствии с актами международного права. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Приказ Путина был дан из гуманитарных соображений об обеспечивании возможности всем гражданским выйти из завода, подземелья и проследовать в любую сторону. Было предложено всем военным сложить оружие, выйти под гарантию, что к ним будут относиться в соответствии с актами международного права», — отметил он на конференц-колле. Десять украинских военных вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Об этом сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский, пишет «Федеральное агентство новостей». Заблокированные на территории промзоны военные решились на переговоры, когда оказались в безвыходном положении и после того, как ВС РФ и ДНР «блокировали значимые для противника участки», передает Life . Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Основная цель — защита мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий российских солдат под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. На Металлургическом комбинате «Азовсталь», находящемся в Мариуполе, заблокированы националисты и иностранные наемники. Остальную территорию города освободила российская армия. Президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

К членам ВСУ и нацбатов, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом, будут относиться в соответствии с актами международного права. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Приказ Путина был дан из гуманитарных соображений об обеспечивании возможности всем гражданским выйти из завода, подземелья и проследовать в любую сторону. Было предложено всем военным сложить оружие, выйти под гарантию, что к ним будут относиться в соответствии с актами международного права», — отметил он на конференц-колле. Десять украинских военных вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Об этом сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский, пишет «Федеральное агентство новостей». Заблокированные на территории промзоны военные решились на переговоры, когда оказались в безвыходном положении и после того, как ВС РФ и ДНР «блокировали значимые для противника участки», передает Life. Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Основная цель — защита мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий российских солдат под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. На Металлургическом комбинате «Азовсталь», находящемся в Мариуполе, заблокированы националисты и иностранные наемники. Остальную территорию города освободила российская армия. Президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.