В Кремле раскрыли судьбу сдавшихся на «Азвостали» бойцов ВСУ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков отметил, что приказ президента РФ Владимира Путина был дан из гуманитарных соображений Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

К членам ВСУ и нацбатов, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом, будут относиться в соответствии с актами международного права. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Приказ Путина был дан из гуманитарных соображений об обеспечивании возможности всем гражданским выйти из завода, подземелья и проследовать в любую сторону. Было предложено всем военным сложить оружие, выйти под гарантию, что к ним будут относиться в соответствии с актами международного права», — отметил он на конференц-колле.

Десять украинских военных вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Об этом сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский, пишет «Федеральное агентство новостей». Заблокированные на территории промзоны военные решились на переговоры, когда оказались в безвыходном положении и после того, как ВС РФ и ДНР «блокировали значимые для противника участки», передает Life.

Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Основная цель — защита мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий российских солдат под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. На Металлургическом комбинате «Азовсталь», находящемся в Мариуполе, заблокированы националисты и иностранные наемники. Остальную территорию города освободила российская армия. Президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.

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К членам ВСУ и нацбатов, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом, будут относиться в соответствии с актами международного права. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Приказ Путина был дан из гуманитарных соображений об обеспечивании возможности всем гражданским выйти из завода, подземелья и проследовать в любую сторону. Было предложено всем военным сложить оружие, выйти под гарантию, что к ним будут относиться в соответствии с актами международного права», — отметил он на конференц-колле. Десять украинских военных вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Об этом сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский, пишет «Федеральное агентство новостей». Заблокированные на территории промзоны военные решились на переговоры, когда оказались в безвыходном положении и после того, как ВС РФ и ДНР «блокировали значимые для противника участки», передает Life. Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Основная цель — защита мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий российских солдат под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. На Металлургическом комбинате «Азовсталь», находящемся в Мариуполе, заблокированы националисты и иностранные наемники. Остальную территорию города освободила российская армия. Президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.
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