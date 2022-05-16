Минобороны РФ: ВСУ подорвали тонну аммиачной селитры на Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
По данным МО РФ,взорваны фугас и тонна аммиачной селитры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ заявили, что украинские военные взорвали тонну аммиачной селитры на Донбассе. Об этом журналистам сообщил представитель ведомства.

«Сегодня на ферме, расположенной в 1,5 километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры», — уточнил он. В итоге образовалось ядовитое облако высотой в один километр, сместившееся в сторону Краматорска.

По данным ведомства, аналогичная акция была проведена СБУ 11 мая в Харьковской области у села Долгенькое. Там подорвали емкости с удобрениями и, возможно, аммиачной селитрой.

Все это делается в рамках противодействия российской спецоперации, начатой 24 февраля. Ее цели- денацификация и демилитаризация Украины. На данный момент, российские войска значительно продвинулись на юге страны. Сейчас бои идут на Донбассе.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Минобороны РФ заявили, что украинские военные взорвали тонну аммиачной селитры на Донбассе. Об этом журналистам сообщил представитель ведомства. «Сегодня на ферме, расположенной в 1,5 километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры», — уточнил он. В итоге образовалось ядовитое облако высотой в один километр, сместившееся в сторону Краматорска. По данным ведомства, аналогичная акция была проведена СБУ 11 мая в Харьковской области у села Долгенькое. Там подорвали емкости с удобрениями и, возможно, аммиачной селитрой. Все это делается в рамках противодействия российской спецоперации, начатой 24 февраля. Ее цели- денацификация и демилитаризация Украины. На данный момент, российские войска значительно продвинулись на юге страны. Сейчас бои идут на Донбассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...