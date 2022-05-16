Минобороны РФ: ВСУ подорвали тонну аммиачной селитры на Донбассе

В Минобороны РФ заявили, что украинские военные взорвали тонну аммиачной селитры на Донбассе. Об этом журналистам сообщил представитель ведомства.
«Сегодня на ферме, расположенной в 1,5 километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры», — уточнил он. В итоге образовалось ядовитое облако высотой в один километр, сместившееся в сторону Краматорска.
По данным ведомства, аналогичная акция была проведена СБУ 11 мая в Харьковской области у села Долгенькое. Там подорвали емкости с удобрениями и, возможно, аммиачной селитрой.
Все это делается в рамках противодействия российской спецоперации, начатой 24 февраля. Ее цели- денацификация и демилитаризация Украины. На данный момент, российские войска значительно продвинулись на юге страны. Сейчас бои идут на Донбассе.
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