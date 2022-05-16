Вышедшие с белым флагом с «Азовстали» передали сообщение ВС РФ

16 мая 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

С «Азовстали» вышла часть ВСУ и передала российским военным сообщение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные, вышедшие с территории заблокированного российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе, просят о переговорах, в частности, готовится эвакуация раненых. Такую информацию передает командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский. «Сейчас идет оживленный этап переговоров. Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали», — заявил Ходаковский в эфире программы «60 минут». В данный момент идет активный диалог о капитуляции остающихся в «Азовстали» украинских военных, добавляет «Федеральное агентство новостей». О том, что десять украинских военных вышли с территории завода с белым флагом, он сообщил ранее. По этой информации, несколько российских военнослужащих направилась на завод для проведения соответствующих переговоров, отмечает Пятый канал. «Судя по всему, готовится эвакуация раненых. Группа, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых, противник приступил к расчистке завалов, мы наблюдаем и не препятствуем», — написал командир бригады ДНР «Восток» в своем telegram-канале. Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. В ходе нее удалось полностью очистить некоторые украинские города от нацбатов, в том числе — Мариуполь. Остальная часть боевиков и членов ВСУ забаррикадировались на предприятии, российские войска заблокировали их. Причина такого решения — исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские военные, вышедшие с территории заблокированного российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе, просят о переговорах, в частности, готовится эвакуация раненых. Такую информацию передает командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский. «Сейчас идет оживленный этап переговоров. Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали», — заявил Ходаковский в эфире программы «60 минут». В данный момент идет активный диалог о капитуляции остающихся в «Азовстали» украинских военных, добавляет «Федеральное агентство новостей». О том, что десять украинских военных вышли с территории завода с белым флагом, он сообщил ранее. По этой информации, несколько российских военнослужащих направилась на завод для проведения соответствующих переговоров, отмечает Пятый канал. «Судя по всему, готовится эвакуация раненых. Группа, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых, противник приступил к расчистке завалов, мы наблюдаем и не препятствуем», — написал командир бригады ДНР «Восток» в своем telegram-канале. Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. В ходе нее удалось полностью очистить некоторые украинские города от нацбатов, в том числе — Мариуполь. Остальная часть боевиков и членов ВСУ забаррикадировались на предприятии, российские войска заблокировали их. Причина такого решения — исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.