16 мая 2022

Косово присоединилось к антироссийским санкциям Запада

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Косово присоединилось к антироссийским санкциям Евросоюза Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство самопровозглашенной республики Косово вводит санкции против России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель иностранных дел и диаспоры республики Крешник Ахмети.

«Эти санкции направлены на усиление давления на правительство, российскую экономику и ограничение ресурсов Кремля [во время спецоперации РФ на Украине]», — цитирует Ахмети портал Kallxo. По его словам политика, правительство республики решило заморозить счета попавших под санкции российских граждан, а также ввести запрет на их поездки и перемещение их активов за пределы Косово. Ахмети подчеркнул, что регион «солидарен с международными коллегами».

Страны Запада ввели санкции против РФ и Белоруссии в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Присоединившееся к ограничениям Косово ранее заявило о намерении вступить в НАТО на фоне происходящих событий. Премьер республики Альбин Курти призвал альянс «устранить российское влияние на Балканах».

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Правительство самопровозглашенной республики Косово вводит санкции против России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель иностранных дел и диаспоры республики Крешник Ахмети. «Эти санкции направлены на усиление давления на правительство, российскую экономику и ограничение ресурсов Кремля [во время спецоперации РФ на Украине]», — цитирует Ахмети портал Kallxo. По его словам политика, правительство республики решило заморозить счета попавших под санкции российских граждан, а также ввести запрет на их поездки и перемещение их активов за пределы Косово. Ахмети подчеркнул, что регион «солидарен с международными коллегами». Страны Запада ввели санкции против РФ и Белоруссии в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Присоединившееся к ограничениям Косово ранее заявило о намерении вступить в НАТО на фоне происходящих событий. Премьер республики Альбин Курти призвал альянс «устранить российское влияние на Балканах».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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