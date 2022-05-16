Косово присоединилось к антироссийским санкциям Запада

17 мая 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Косово присоединилось к антироссийским санкциям Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство самопровозглашенной республики Косово вводит санкции против России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель иностранных дел и диаспоры республики Крешник Ахмети. «Эти санкции направлены на усиление давления на правительство, российскую экономику и ограничение ресурсов Кремля [во время спецоперации РФ на Украине]», — цитирует Ахмети портал Kallxo. По его словам политика, правительство республики решило заморозить счета попавших под санкции российских граждан, а также ввести запрет на их поездки и перемещение их активов за пределы Косово. Ахмети подчеркнул, что регион «солидарен с международными коллегами». Страны Запада ввели санкции против РФ и Белоруссии в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Присоединившееся к ограничениям Косово ранее заявило о намерении вступить в НАТО на фоне происходящих событий. Премьер республики Альбин Курти призвал альянс «устранить российское влияние на Балканах». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Правительство самопровозглашенной республики Косово вводит санкции против России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель иностранных дел и диаспоры республики Крешник Ахмети. «Эти санкции направлены на усиление давления на правительство, российскую экономику и ограничение ресурсов Кремля [во время спецоперации РФ на Украине]», — цитирует Ахмети портал Kallxo. По его словам политика, правительство республики решило заморозить счета попавших под санкции российских граждан, а также ввести запрет на их поездки и перемещение их активов за пределы Косово. Ахмети подчеркнул, что регион «солидарен с международными коллегами». Страны Запада ввели санкции против РФ и Белоруссии в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Присоединившееся к ограничениям Косово ранее заявило о намерении вступить в НАТО на фоне происходящих событий. Премьер республики Альбин Курти призвал альянс «устранить российское влияние на Балканах».