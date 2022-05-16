Косово присоединилось к антироссийским санкциям Запада

Правительство самопровозглашенной республики Косово вводит санкции против России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель иностранных дел и диаспоры республики Крешник Ахмети.
«Эти санкции направлены на усиление давления на правительство, российскую экономику и ограничение ресурсов Кремля [во время спецоперации РФ на Украине]», — цитирует Ахмети портал Kallxo. По его словам политика, правительство республики решило заморозить счета попавших под санкции российских граждан, а также ввести запрет на их поездки и перемещение их активов за пределы Косово. Ахмети подчеркнул, что регион «солидарен с международными коллегами».
Страны Запада ввели санкции против РФ и Белоруссии в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Присоединившееся к ограничениям Косово ранее заявило о намерении вступить в НАТО на фоне происходящих событий. Премьер республики Альбин Курти призвал альянс «устранить российское влияние на Балканах».
Правительство самопровозглашенной республики Косово вводит санкции против России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель иностранных дел и диаспоры республики Крешник Ахмети. «Эти санкции направлены на усиление давления на правительство, российскую экономику и ограничение ресурсов Кремля [во время спецоперации РФ на Украине]», — цитирует Ахмети портал Kallxo. По его словам политика, правительство республики решило заморозить счета попавших под санкции российских граждан, а также ввести запрет на их поездки и перемещение их активов за пределы Косово. Ахмети подчеркнул, что регион «солидарен с международными коллегами». Страны Запада ввели санкции против РФ и Белоруссии в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Присоединившееся к ограничениям Косово ранее заявило о намерении вступить в НАТО на фоне происходящих событий. Премьер республики Альбин Курти призвал альянс «устранить российское влияние на Балканах».