NYP: Илон Маск намерен променять космическую отрасль на Twitter

Илон Маск продает акции SpaceX Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американский предприниматель Илон Маск продает акции компании по производству космической техники SpaceX, сообщает New York Post. По данным издания, бизнесмен пошел на это, чтобы собрать деньги на покупку Twitter.

«Маск пытается собрать больше денег для своей заявки на покупку Twitter за 44 миллиарда долларов», — сообщают источники, близкие к ситуации. Тендер предназначен для продажи существующих, а не для новых акций SpaceX, уточнил собеседник издания.

Согласно федеральным документам, по состоянию на август Маск владел 44% акций компании. Он намерен запросить 70 долларов за акцию, что на 25% больше, чем в предыдущем раунде.

Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за 44 млрд долларов в апреле, пишет RT. Предприниматель предупредил, что под его управлением будут повышены требования к профессиональной этике. Однако в мае он заявил, что приостанавливает покупку Twitter. По некоторым данным, ему не хватает денег для завершения сделки, передает телеканал 360.