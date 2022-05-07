Илон Маск раскрыл, что ждет Twitter под его управлением. «Требования станут экстремальными»

08 мая 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Илон Маск рассказал, как изменится Twitter Фото: Анна Майорова © URA.RU Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск раскрыл, как изменится Twitter после приобретения соцсети. Он предупредил о повышении стандартов работы для сотрудников. «Требования к профессиональной этике станут экстремальными. Но это куда меньше, чем я требую от себя», — сообщил Маск в своем twitter-аккаунте. В конце марта подписчик спросил у Маска, не хотел бы тот создать новую платформу для соцсетей из алгоритма с открытым исходным кодом. Он ответил, что задумался о создании собственной соцсети. Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков раскритиковал идею Илона Маска изменить социальную сеть Twitter после ее приобретения. По словам Рыбакова, модернизация приложения призвана отслеживать каждого зарегистрированного пользователя. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск раскрыл, как изменится Twitter после приобретения соцсети. Он предупредил о повышении стандартов работы для сотрудников. «Требования к профессиональной этике станут экстремальными. Но это куда меньше, чем я требую от себя», — сообщил Маск в своем twitter-аккаунте. В конце марта подписчик спросил у Маска, не хотел бы тот создать новую платформу для соцсетей из алгоритма с открытым исходным кодом. Он ответил, что задумался о создании собственной соцсети. Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков раскритиковал идею Илона Маска изменить социальную сеть Twitter после ее приобретения. По словам Рыбакова, модернизация приложения призвана отслеживать каждого зарегистрированного пользователя.