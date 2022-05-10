Байден вновь обвинил Россию в экономических проблемах США

11 мая 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Джо Байден назвал спецоперацию на Украине и пандемию основными причинами роста инфляции в США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ситуация на Украине и пандемия коронавируса являются основными причинами роста инфляции в США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Есть две основные причины [роста] инфляции, которую мы наблюдаем сегодня. Первая причина — пандемия, случающаяся в таких масштабах раз в столетие», — сказал Байден, выступая в Белом доме. Второй причиной роста инфляции он считает спецоперацию, которую Россия проводит на Украине. Байден добавил, что «благодаря предпринимаемым нами действиями Америка находится в более хорошем положении для решения этой проблемы [роста инфляции], чем любая другая страна в мире. Некоторые из первопричин инфляции находятся вне нашего контроля, это очевидно. Однако есть то, что мы можем сделать», — считает он. Президент Штатов отметил, что серьезно относится к данному вопросу — «это мой главный приоритет внутри страны», — заявил политик. Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США (выполняет функции Центробанка) опасается, что ситуация на Украине и растущая инфляция составляют серьезную угрозу для мировой финансовой системы. Там прогнозируют повышение ключевой ставки и снижение объема производства. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Ситуация на Украине и пандемия коронавируса являются основными причинами роста инфляции в США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Есть две основные причины [роста] инфляции, которую мы наблюдаем сегодня. Первая причина — пандемия, случающаяся в таких масштабах раз в столетие», — сказал Байден, выступая в Белом доме. Второй причиной роста инфляции он считает спецоперацию, которую Россия проводит на Украине. Байден добавил, что «благодаря предпринимаемым нами действиями Америка находится в более хорошем положении для решения этой проблемы [роста инфляции], чем любая другая страна в мире. Некоторые из первопричин инфляции находятся вне нашего контроля, это очевидно. Однако есть то, что мы можем сделать», — считает он. Президент Штатов отметил, что серьезно относится к данному вопросу — «это мой главный приоритет внутри страны», — заявил политик. Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США (выполняет функции Центробанка) опасается, что ситуация на Украине и растущая инфляция составляют серьезную угрозу для мировой финансовой системы. Там прогнозируют повышение ключевой ставки и снижение объема производства. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции.