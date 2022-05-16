16 мая 2022

В Челябинской области нашли труп младенца с ножевыми ранениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
Проверку по факту обнаружения тела ребенка проводят следователи Фото:

В Аргаяшском районе (Челябинская область) нашли тело новорожденного мальчика с ножевыми ранениями. Травмы ему могла причинить мать, рассказал источник URА.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе следственного управления СКР информацию об инциденте подтвердили.

«16 мая в больницу на скорой помощи поступила 23-летняя женщина с выкидышем. В ходе проведения проверки выяснилось, что она была на большом сроке беременности, случились преждевременные роды, тело ребенка осталось дома. Его нашли в выгребной яме с ножевыми ранениями, которые, вероятно, нанесла мать», — рассказал источник.

Сейчас с женщиной работают следователи. В пресс-службе следственного управления СКР по области URA.RU подтвердили, что по факту обнаружения трупа младенца проводится доследственная проверка. Экспертизе предстоит установить, умер ребенок в родах или же от полученных травм. Семья характеризуется внешне благополучно, в ней воспитываются еще двое детей. Отец детей в момент ЧП находился в командировке.

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В Аргаяшском районе (Челябинская область) нашли тело новорожденного мальчика с ножевыми ранениями. Травмы ему могла причинить мать, рассказал источник URА.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе следственного управления СКР информацию об инциденте подтвердили. «16 мая в больницу на скорой помощи поступила 23-летняя женщина с выкидышем. В ходе проведения проверки выяснилось, что она была на большом сроке беременности, случились преждевременные роды, тело ребенка осталось дома. Его нашли в выгребной яме с ножевыми ранениями, которые, вероятно, нанесла мать», — рассказал источник. Сейчас с женщиной работают следователи. В пресс-службе следственного управления СКР по области URA.RU подтвердили, что по факту обнаружения трупа младенца проводится доследственная проверка. Экспертизе предстоит установить, умер ребенок в родах или же от полученных травм. Семья характеризуется внешне благополучно, в ней воспитываются еще двое детей. Отец детей в момент ЧП находился в командировке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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