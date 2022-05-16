Соратники Путина уличили пермского министра в задержке зарплат

Министр образования Пермского края Раиса Кассина получила прокурорское представление за задержку денег на зарплаты учителям. Как выяснило надзорное ведомство после обращения экспертов Общероссийского народного фронта, своевременно не поступили в бюджеты Кудымкарского и Уинского округов более 22 млн рублей.
«Эксперты Народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. По ее результатам выявлены факты несвоевременного перечисления министерством образования и науки Пермского края субвенций из регионального бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования за декабрь 2021 г. в бюджеты Кудымкарского и Уинского муниципальных округов на общую сумму 22 092 570 руб. Министру образования и науки Пермского края внесено представление», — рассказали URA.RU в региональном отделении ОНФ.
В движении отмечают, что обращения о зарплатах педагогов детских садов и школ поступают к ним «с тревожной регулярностью». Нарушение финансовой дисциплины создает риски для реализации основной образовательной программы в школах и главное — вредит учителям, говорят в ОНФ.
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Министр образования Пермского края Раиса Кассина получила прокурорское представление за задержку денег на зарплаты учителям. Как выяснило надзорное ведомство после обращения экспертов Общероссийского народного фронта, своевременно не поступили в бюджеты Кудымкарского и Уинского округов более 22 млн рублей. «Эксперты Народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. По ее результатам выявлены факты несвоевременного перечисления министерством образования и науки Пермского края субвенций из регионального бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования за декабрь 2021 г. в бюджеты Кудымкарского и Уинского муниципальных округов на общую сумму 22 092 570 руб. Министру образования и науки Пермского края внесено представление», — рассказали URA.RU в региональном отделении ОНФ. В движении отмечают, что обращения о зарплатах педагогов детских садов и школ поступают к ним «с тревожной регулярностью». Нарушение финансовой дисциплины создает риски для реализации основной образовательной программы в школах и главное — вредит учителям, говорят в ОНФ.