Соратники Путина уличили пермского министра в задержке зарплат

В ОНФ следят за работой чиновников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр образования Пермского края Раиса Кассина получила прокурорское представление за задержку денег на зарплаты учителям. Как выяснило надзорное ведомство после обращения экспертов Общероссийского народного фронта, своевременно не поступили в бюджеты Кудымкарского и Уинского округов более 22 млн рублей.

«Эксперты Народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. По ее результатам выявлены факты несвоевременного перечисления министерством образования и науки Пермского края субвенций из регионального бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования за декабрь 2021 г. в бюджеты Кудымкарского и Уинского муниципальных округов на общую сумму 22 092 570 руб. Министру образования и науки Пермского края внесено представление», — рассказали URA.RU в региональном отделении ОНФ.

В движении отмечают, что обращения о зарплатах педагогов детских садов и школ поступают к ним «с тревожной регулярностью». Нарушение финансовой дисциплины создает риски для реализации основной образовательной программы в школах и главное — вредит учителям, говорят в ОНФ.