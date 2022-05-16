Жителей пермского города встревожил дым из бомбоубежища

Горящий мусор чуть не лишил город стратегического объекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лысьве Пермского края пожарных вызвали в местное бомбоубежище. Местных жителей напугал дым, который валил из стратегического объекта, рассказали спасатели.

«Поступило сообщение о том, что идет дым из бомбоубежища, по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Куйбышева. По прибытии к месту вызова было установлено, что объектом пожара является мусор в воздуховоде», — пишут в соцсети «ВКонтакте» сотрудники лысьвенского управления МЧС.

Общая площадь пожара составила 2 кв. м. С ним оперативно справились, пострадали только стены и потолок, которые закоптились от дыма. По данному факту проводится проверка, причина возгорания устанавливается.