16 мая 2022

Жителей пермского города встревожил дым из бомбоубежища

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Город, огнеопасно, огнеопасно газ, пожарная безопасность
Горящий мусор чуть не лишил город стратегического объекта Фото:

В Лысьве Пермского края пожарных вызвали в местное бомбоубежище. Местных жителей напугал дым, который валил из стратегического объекта, рассказали спасатели.

«Поступило сообщение о том, что идет дым из бомбоубежища, по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Куйбышева. По прибытии к месту вызова было установлено, что объектом пожара является мусор в воздуховоде», — пишут в соцсети «ВКонтакте» сотрудники лысьвенского управления МЧС.

Общая площадь пожара составила 2 кв. м. С ним оперативно справились, пострадали только стены и потолок, которые закоптились от дыма. По данному факту проводится проверка, причина возгорания устанавливается.

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В Лысьве Пермского края пожарных вызвали в местное бомбоубежище. Местных жителей напугал дым, который валил из стратегического объекта, рассказали спасатели. «Поступило сообщение о том, что идет дым из бомбоубежища, по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Куйбышева. По прибытии к месту вызова было установлено, что объектом пожара является мусор в воздуховоде», — пишут в соцсети «ВКонтакте» сотрудники лысьвенского управления МЧС. Общая площадь пожара составила 2 кв. м. С ним оперативно справились, пострадали только стены и потолок, которые закоптились от дыма. По данному факту проводится проверка, причина возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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