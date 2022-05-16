Челябинский транспорт отправят тушить белорусские пожары

Челябинская техника незаменима в условиях бездорожья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) изготовят шасси для пожарной автоцистерны, которые отправят в Республику Беларусь. Сейчас производят пробную партия из двух машин, сообщили в пресс-службе автозавода «Урал».

«Девятитонную пожарную автоцистерну на шасси „Урал NEXT“ уже с нетерпением ждут специалисты Шумилинского лесхоза Витебской области. Это один из крупных лесхозов Белоруссии, обеспечивающий воспроизводство и охрану лесного фонда на территории более чем 78 тысяч гектаров. Переговоры вели продолжительное время. Нужно формировать историю сотрудничества. Как правило, после пробных заказов покупатели становятся постоянными», — рассказала пресс-секретарь автозавода «Урал» Ольга Марина.

Миасское предприятие готовит шасси, а пожарное оборудование на него навешивает партнер — «Варгашинский завод» (Курганская область). Для него это второй опыт сотрудничества с Беларусью. Первый состоялся в ноябре 2021 года, и был признан успешным. Компания свою продукцию поставляет в российские регионы и страны СНГ: Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

«Мы делаем надстройку к машине: устанавливаем емкость под воду и тушащие вещества, проводим пожарно-техническое вооружение и монтируем кабину для боевого расчета», — сообщила помощник гендиректора по связям с общественностью Ирина Борисова.

Автозавод «Урал» сегодня — активный участник программы импортозамещения. Его цеха обеспечены заказами дилеров и заводов спецтехники вплоть до третьего квартала: потребность в шасси больше, чем производственные мощности. Сейчас компания реализует инвестиционную и производственную программы, призванные «расшить» узкие места производства.

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