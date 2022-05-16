Моор раздаст горожанам медали и ордена

Александр Моор наградит многодетных родителей Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Александр Моор планирует вручить государственные и региональные награды некоторым многодетным семьям из Тюмени за заслуги в укреплении института семьи. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.

«Жителям Тюменской области передадут медаль ордена „Родительская слава“, медали „Материнская слава“ и „Отцовская доблесть“. Многодетные родители будут награждены за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, сохранение и возрождение семейных ценностей», — передает информационный центр.

Медалью «Родительская слава» будут награждены семь семей Тюменского региона. Две тюменки получат медаль «Материнская слава», и двумя медалями «Отцовская доблесть» будут удостоены двое отцов.