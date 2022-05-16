16 мая 2022

Моор раздаст горожанам медали и ордена

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Встреча Якушева, Моора и Дом.РФ. Тюмень, моор александр, моор александр портрет
Александр Моор наградит многодетных родителей Тюменской области Фото:

Губернатор Александр Моор планирует вручить государственные и региональные награды некоторым многодетным семьям из Тюмени за заслуги в укреплении института семьи. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.

«Жителям Тюменской области передадут медаль ордена „Родительская слава“, медали „Материнская слава“ и „Отцовская доблесть“. Многодетные родители будут награждены за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, сохранение и возрождение семейных ценностей», — передает информационный центр.

Медалью «Родительская слава» будут награждены семь семей Тюменского региона. Две тюменки получат медаль «Материнская слава», и двумя медалями «Отцовская доблесть» будут удостоены двое отцов.

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Губернатор Александр Моор планирует вручить государственные и региональные награды некоторым многодетным семьям из Тюмени за заслуги в укреплении института семьи. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области. «Жителям Тюменской области передадут медаль ордена „Родительская слава“, медали „Материнская слава“ и „Отцовская доблесть“. Многодетные родители будут награждены за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, сохранение и возрождение семейных ценностей», — передает информационный центр. Медалью «Родительская слава» будут награждены семь семей Тюменского региона. Две тюменки получат медаль «Материнская слава», и двумя медалями «Отцовская доблесть» будут удостоены двое отцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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