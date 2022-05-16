У троллейбуса на ходу оторвало колесо в Екатеринбурге. Во время движения в салоне находились пассажиры, видео инцидента опубликовали в соцсетях очевидцы.
«Утром [17 мая] на перекрестке Бардина — Чкалова у троллейбуса на ходу рвануло колесо», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Уточняется, что пешеходы в результате происшествия не пострадали.
В «Гортрансе» ситуацию прокомментировали усталостью металла. «Металлические связующие со временем теряют свои свойства. В момент, изображенный на видео, диск троллейбуса не выдержал нагрузки и вылетел», — сообщает начальник службы пассажирских перевозок Андрей Ившин. Он также подтвердил, что никто не пострадал.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга корреспонденту URA.RU сообщили, что сообщения об инциденте в дежурную часть инспекцию не поступали. «Произошедшее с троллейбусом не является ДТП, поэтому нам никто не сообщал. По нашей информации, во время движения возникли неполадки с транспортным средством, пострадавших нет», — уточнили в госавтоинспекции.
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У троллейбуса на ходу оторвало колесо в Екатеринбурге. Во время движения в салоне находились пассажиры, видео инцидента опубликовали в соцсетях очевидцы. «Утром [17 мая] на перекрестке Бардина — Чкалова у троллейбуса на ходу рвануло колесо», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Уточняется, что пешеходы в результате происшествия не пострадали. В «Гортрансе» ситуацию прокомментировали усталостью металла. «Металлические связующие со временем теряют свои свойства. В момент, изображенный на видео, диск троллейбуса не выдержал нагрузки и вылетел», — сообщает начальник службы пассажирских перевозок Андрей Ившин. Он также подтвердил, что никто не пострадал. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга корреспонденту URA.RU сообщили, что сообщения об инциденте в дежурную часть инспекцию не поступали. «Произошедшее с троллейбусом не является ДТП, поэтому нам никто не сообщал. По нашей информации, во время движения возникли неполадки с транспортным средством, пострадавших нет», — уточнили в госавтоинспекции.