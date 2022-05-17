Песков: Путин знает, куда ведет Россию

Владимира Путина поддерживают все поколения, сообщил Дмитирй Песков Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин знает, куда ведет Россию. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на открытии марафона «Новые горизонты» российского общества «Знание».

«Наш президент знает, куда ведет нашу страну. Какой уровень поддержки у нашего президента! Его поддерживает вся страна, все поколения. Вы будете жить лучше, ваша безопасность будет гарантирована», — сказал Песков во время выступления, трансляция которого ведется в социальных сетях общества «Знание».

По данным Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия граждан Путину составил 81,5%. Рейтинг доверия граждан к российскому лидеру, согласно данным ВЦИОМ, начал расти после объявления специальной операции на Украине. Ее целями президент назвал демилитаризацию и денацификацию, а также помощь жителям Донбасса.