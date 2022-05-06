ВЦИОМ: россияне стали больше доверять Путину

06 мая 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

81,5% россиян выразили доверие к президенту в опросе ВЦИОМ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уровень доверия граждан к президенту России Владимиру Путину вновь вырос на 0,9 п. п. за неделю и составил 81,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно информации центра, 81,5% респондентов из РФ дали положительный ответ на вопрос о доверии к президенту. Помимо этого, уровень одобрения деятельности главы государства также вырос на 1,2 п. п. за неделю. Всего деятельность политика одобряют 78,9% опрошенных россиян, уточняется на сайте организации. Показатель одобрения деятельности председателя правительства РФ Михаила Мишустина также вырос до 53,0% (+0,5п.п. за неделю), а вот рейтинг доверия к политику составил 63,5% (-0,2п.п. за неделю), отметили в центре. Рейтинг доверия граждан к российскому лидеру, согласно данным ВЦИОМ, начал расти после объявления специальной операции на Украине. Неделей ранее доверие к президенту РФ выразили 79% опрошенных, сообщал Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Уровень доверия граждан к президенту России Владимиру Путину вновь вырос на 0,9 п. п. за неделю и составил 81,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно информации центра, 81,5% респондентов из РФ дали положительный ответ на вопрос о доверии к президенту. Помимо этого, уровень одобрения деятельности главы государства также вырос на 1,2 п. п. за неделю. Всего деятельность политика одобряют 78,9% опрошенных россиян, уточняется на сайте организации. Показатель одобрения деятельности председателя правительства РФ Михаила Мишустина также вырос до 53,0% (+0,5п.п. за неделю), а вот рейтинг доверия к политику составил 63,5% (-0,2п.п. за неделю), отметили в центре. Рейтинг доверия граждан к российскому лидеру, согласно данным ВЦИОМ, начал расти после объявления специальной операции на Украине. Неделей ранее доверие к президенту РФ выразили 79% опрошенных, сообщал Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).