ВЦИОМ: россияне стали больше доверять Путину

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
81,5% россиян выразили доверие к президенту в опросе ВЦИОМ Фото:

Уровень доверия граждан к президенту России Владимиру Путину вновь вырос на 0,9 п. п. за неделю и составил 81,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно информации центра, 81,5% респондентов из РФ дали положительный ответ на вопрос о доверии к президенту. Помимо этого, уровень одобрения деятельности главы государства также вырос на 1,2 п. п. за неделю. Всего деятельность политика одобряют 78,9% опрошенных россиян, уточняется на сайте организации. Показатель одобрения деятельности председателя правительства РФ Михаила Мишустина также вырос до 53,0% (+0,5п.п. за неделю), а вот рейтинг доверия к политику составил 63,5% (-0,2п.п. за неделю), отметили в центре.

Рейтинг доверия граждан к российскому лидеру, согласно данным ВЦИОМ, начал расти после объявления специальной операции на Украине. Неделей ранее доверие к президенту РФ выразили 79% опрошенных, сообщал Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Уровень доверия граждан к президенту России Владимиру Путину вновь вырос на 0,9 п. п. за неделю и составил 81,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно информации центра, 81,5% респондентов из РФ дали положительный ответ на вопрос о доверии к президенту. Помимо этого, уровень одобрения деятельности главы государства также вырос на 1,2 п. п. за неделю. Всего деятельность политика одобряют 78,9% опрошенных россиян, уточняется на сайте организации. Показатель одобрения деятельности председателя правительства РФ Михаила Мишустина также вырос до 53,0% (+0,5п.п. за неделю), а вот рейтинг доверия к политику составил 63,5% (-0,2п.п. за неделю), отметили в центре. Рейтинг доверия граждан к российскому лидеру, согласно данным ВЦИОМ, начал расти после объявления специальной операции на Украине. Неделей ранее доверие к президенту РФ выразили 79% опрошенных, сообщал Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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