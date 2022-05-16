Правоохранители ожидают результаты вскрытия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижневартовске обнаружили труп бездомного мужчины. Им оказался один из пострадавших в уличной драке, которая произошла ранее во дворе по адресу Озерная, 1. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

Драка попала в объектив камеру видеонаблюдения, расположенной на одном из подъездов многоэтажки. На кадрах видно, как один из мужчин на протяжении нескольких минут избивает своего оппонента. Разнять их попыталась местная жительница. Однако в результате она сама попала под удары агрессора. Видео завершается приездом полиции.

Что происходило дальше пока неизвестно, тело мужчины без определенного места жительства вскоре обнаружили в районе железнодорожного вокзала по улице Северной. Правоохранители проводят проверку и ожидают результатов вскрытия. «Сейчас все участники инцидента задержаны, а инициатор этой драки водворен в спецприемник по статье 20.25 КоАП. Он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, штрафы не оплачивал, поэтому его водворили по более тяжкой статье», — рассказала корреспонденту URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.