Пермская компания запустила производство веганского мороженого

Полакомиться веганским мороженым можно в фирменной сети кофеен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания, управляющая сетью пермских кофеен Cup by Cup и Lemon Tree, начала выпускать веганское мороженое. В кофейнях делали такое лакомство и раньше, но сейчас расширили ассортимент и вывели продукт на пермский рынок.

«Предлагаем покупателям разные вкусы. Есть лимонное с коричневым печеньем, есть шоколадное, фисташковое с арахисом, кофейное с шоколадной крошкой, а также манго-маракуйя», — рассказали в сети кофеен.

Мороженое для веганов не содержит коровьего молока. Его готовят на растительной молочной основе, которую также выпускает команда Lemon Tree. Приобрести лакомство можно в фирменной сети кофеен.