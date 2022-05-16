16 мая 2022

Пермская компания запустила производство веганского мороженого

© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Ройтенберг, пивовар, Лаборатория живого пива. Челябинск, мороженое
Полакомиться веганским мороженым можно в фирменной сети кофеен Фото:

Компания, управляющая сетью пермских кофеен Cup by Cup и Lemon Tree, начала выпускать веганское мороженое. В кофейнях делали такое лакомство и раньше, но сейчас расширили ассортимент и вывели продукт на пермский рынок.

«Предлагаем покупателям разные вкусы. Есть лимонное с коричневым печеньем, есть шоколадное, фисташковое с арахисом, кофейное с шоколадной крошкой, а также манго-маракуйя», — рассказали в сети кофеен.

Мороженое для веганов не содержит коровьего молока. Его готовят на растительной молочной основе, которую также выпускает команда Lemon Tree. Приобрести лакомство можно в фирменной сети кофеен.

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Компания, управляющая сетью пермских кофеен Cup by Cup и Lemon Tree, начала выпускать веганское мороженое. В кофейнях делали такое лакомство и раньше, но сейчас расширили ассортимент и вывели продукт на пермский рынок. «Предлагаем покупателям разные вкусы. Есть лимонное с коричневым печеньем, есть шоколадное, фисташковое с арахисом, кофейное с шоколадной крошкой, а также манго-маракуйя», — рассказали в сети кофеен. Мороженое для веганов не содержит коровьего молока. Его готовят на растительной молочной основе, которую также выпускает команда Lemon Tree. Приобрести лакомство можно в фирменной сети кофеен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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