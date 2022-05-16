В Екатеринбурге к 25-летию премьеры фильма «Брат» выпустили лимитированные транспортные карты с изображениями-отсылками к кинокартине. Об этом сообщается на сайте «Е-карты».
«Екатеринбург является родиной режиссера фильма Алексея Балабанова, и мы не могли оставить столь знаковое событие без внимания. К юбилею [премьеры фильма „Брат“] мы выпустили ограниченный тираж транспортных карт „Е-карта“ в специальном дизайне», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в кинотеатрах Екатеринбурга весной проходили показы фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Перед показом первой части культового фильма зрителям пришлось простоять в очереди, чтобы зайти в кинозал. Во время просмотра зрители смеялись над шутками, подпевали, а в конце обоих киносеансов раздались аплодисменты. Впервые на российские экраны фильм «Брат» вышел 17 мая 1997 года.
Фото: официальный сайт «Е-карты»
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В Екатеринбурге к 25-летию премьеры фильма «Брат» выпустили лимитированные транспортные карты с изображениями-отсылками к кинокартине. Об этом сообщается на сайте «Е-карты». «Екатеринбург является родиной режиссера фильма Алексея Балабанова, и мы не могли оставить столь знаковое событие без внимания. К юбилею [премьеры фильма „Брат“] мы выпустили ограниченный тираж транспортных карт „Е-карта“ в специальном дизайне», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в кинотеатрах Екатеринбурга весной проходили показы фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Перед показом первой части культового фильма зрителям пришлось простоять в очереди, чтобы зайти в кинозал. Во время просмотра зрители смеялись над шутками, подпевали, а в конце обоих киносеансов раздались аплодисменты. Впервые на российские экраны фильм «Брат» вышел 17 мая 1997 года.