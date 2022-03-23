Екатеринбуржцы заполнили почти два зала в кинотеатре «Синема Парк» на показе фильма «Брат» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Первый показ фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» прошел в Екатеринбурге в «Синема Парк» в ТРЦ «Алатырь» вечером 23 марта. Зрители встали в очередь в зал, чтобы посмотреть кино, передает корреспондент URA.RU.

«Перед показом первой части культового фильма „Брат“ зрителям пришлось постоять в очереди, чтобы зайти в кинозал. Во время просмотра зрители смеялись над шутками, подпевали, а в конце обоих киносеансов раздались аплодисменты», — отмечает корреспондент.

Фильм «Брат» параллельно показывали в двух залах. Один из них был заполнен полностью (192 места), во втором — занятыми оказались 133 места.

«Это очень душевный фильм. Поднимает в душах патриотизм. И много для себя подчеркиваю нового», — рассказала URA.RU одна из посетительниц «Синема Парк» по имени Лариса. «Фильм привлекает русской душой. Многие же говорят, что главный герой Данила Багров — он как супергерой. И я вижу эти черты в нем», — отметила еще одна зрительница Лейла.

Зрители отметили, что хотели бы посмотреть и другие российские и советские фильмы в кино. Они в частности называли такие картины, как «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Москва слезам не верит», «Служебный роман», а также индийские фильмы. Фильмы «Брат» и «Брат-2» в Екатеринбурге можно посмотреть и в других кинотеатрах.

Решение о прокате российских фильмов в кинотеатрах было принято после того, как западные кинокомпании сообщили о приостановке проката фильмов в российских кинотеатрах. В частности в России отменили премьеру фильма «Бэтмэн». Подобные решения стали очередным шагом в списке санкций в отношении российского народа после того, как утром 24 февраля Россия вынужденно начала проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Она направлена на борьбу с геноцидом против русских на Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.

Очереди в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Алатырь» на первый показ фильмов «Брат» и «Брат-2» Екатерина Крылова

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