Первый сеанс «Брата» состоится 23 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кинотеатрах Екатеринбурга начинается показ культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» уральского режиссера Алексея Балабанова. Первый киносеанс состоится 23 марта в «Синема Парк» в ТРЦ «Алатырь».

Как рассказал источник близкий в информации, на данный момент в «Синема Парк» продано около 80% билетов на каждый из фильмов. Из-за этого руководство решило, что необходимо добавить дополнительные сеансы «Брата» и «Брата 2». «Нас удивило [такое количество зрителей], поэтому мы решили добавить по еще одному сеансу на каждый фильм. Они будут идти параллельно в двух залах», — рассказал инсайдер.

С 24 марта фильмы Балабанова можно будет увидеть в кинотеатрах в «Гринвиче», «Пассаже», «Мегаполисе», «Радуге парк», «КомсоМолле», «Доме кино» и «Кинодоме». С 25 марта со второй частью «Брата» к ним присоединится сеть кинотеатров «Премьер Зал» — фильм будет доступен к просмотру в ТЦ «Фан Фан», «Гранат», «Омега» и «Парк-Хаус». Цена билета варьируется от 150 до 400 рублей. Все сеансы проходят в вечернее время.

Ранее в кинотеатре в ТРЦ «Алатырь» заявили, что начнут показывать кассовые фильмы «Брат» и «Брат-2» с 23 марта. Это решение было принято после того, как западные кинокомпании сообщили о приостановке проката фильмов в российских кинотеатрах. Среди них были Warner Bros, Walt Disney Company, Universal Pictures и Sony Pictures. Западные картины изъяли из проката после того, как утром 24 февраля России вынужденно начала проводить спецоперацию на Украине. Она направлена на борьбу с геноцидом против русских на Донбассе.

Если вы готовы поделиться своими впечатлениями от просмотра фильмов Балабанова в кинотеатре, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .

График показа фильма «Брат 2» в Екатеринбурге URA.RU

График показа фильма «Брат 2» в Екатеринбурге URA.RU

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