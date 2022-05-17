Силовики отметили, что в ходе проведенной проверки информация о неправомерных действиях воспитателя подтверждения не нашла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление МВД России по Екатеринбургу проверило показания родителей, чьи дети посещают детский сад №539. Ранее родители семилетней девочки пожаловались, что их ребенок подвергался физическому насилию со стороны воспитателя. Дочь рассказала родителям, что педагог била ее и заклеивала рот скотчем. По словам родителей, от рук воспитателя пострадали и другие дети. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал отец пострадавшей девочки Андрей.

«Из родительского чата я узнал, что и другие дети подвергались издевательствам со стороны воспитателя. Некоторые родители подтвердили факт насилия, но предлагали не поднимать шумиху. Однако я не стал молчать. Я рассказал силовикам, что и другие родители в чате писали о противоправных действиях воспитателя. 4 мая прошел опрос родителей, но о результатах нас пока не оповестили», — поделился екатеринбуржец.

Мужчина считает, что данную тему на каждом этапе хотят замять. «Других родителей опросили. Не знаю, рассказали ли они то, что писали в чате, или приняли решение молчать. Могу лишь сказать одно, что доказательств у меня достаточно, чтобы встретиться в суде. Просто я думал, что сотрудника детсада, который уже „выгорел“ уволят. К сожалению, такой человек продолжает работать с детьми», — говорит Андрей.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление МВД России по Екатеринбургу. Там отметили, что в ходе проведенной проверки информация о неправомерных действиях воспитателя подтверждения не нашла. Ранее агентство писало, что в муниципальном детсаду Екатеринбурга разгорается скандал. Родители семилетней девочки утверждают, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны воспитателя. Девочка просила родных никому не говорить о происходящем, так как воспитатель запугивала детей и требовала, чтобы они молчали и никому не жаловались. Позже силовики отреагировали на информацию, опубликованную в материале URA.RU. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних проверили изложенные сведения.