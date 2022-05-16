Пермяку отказывают в опекунстве над детьми своей бывшей жены

17 мая 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Пермяку отказано в опекунстве над детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Чернушки (Пермский край) Николай Виницкий не может добиться опекунства над детьми своей бывшей жены. От первого брака у женщины остались две девочки. Несколько лет назад мать начала пить и перестала заниматься их воспитанием, рассказал URA.RU Виницкий. Девочек временно взял на воспитание отчим, пока мать решала жилищный вопрос. Но о ситуации узнали органы опеки и приняли решение изъять детей у пермяка. «После рождения общего сына мы с ней [матерью девочек] развелись. Девочки временно оставались со мной, пока она улаживала вопрос с квартирой. Но через два месяца она просто пропала. Приставы мне звонили, сказали она где-то в Новом Уренгое, потом ее вроде как в Перми видели. Я несколько раз пытался оформить опекунство, но мне каждый раз в этом отказывали», — рассказал Виницкий. На видео, размещенном в паблике «Потрясающая девушка» в соцсети «ВКонтакте» сотрудник минсоцразвития Ирина Зудова поясняет, что дети были изъяты у отчима «в связи с трудной жизненной ситуацией». Сейчас, по словам мужчины, девочки находятся в приемной семье, которая уже оформила на них опекунство. URA.RU направило запрос в министерство социального развития Пермского края, в ведомстве пообещали предоставить комментарий позже.

Житель Чернушки (Пермский край) Николай Виницкий не может добиться опекунства над детьми своей бывшей жены. От первого брака у женщины остались две девочки. Несколько лет назад мать начала пить и перестала заниматься их воспитанием, рассказал URA.RU Виницкий. Девочек временно взял на воспитание отчим, пока мать решала жилищный вопрос. Но о ситуации узнали органы опеки и приняли решение изъять детей у пермяка. «После рождения общего сына мы с ней [матерью девочек] развелись. Девочки временно оставались со мной, пока она улаживала вопрос с квартирой. Но через два месяца она просто пропала. Приставы мне звонили, сказали она где-то в Новом Уренгое, потом ее вроде как в Перми видели. Я несколько раз пытался оформить опекунство, но мне каждый раз в этом отказывали», — рассказал Виницкий. На видео, размещенном в паблике «Потрясающая девушка» в соцсети «ВКонтакте» сотрудник минсоцразвития Ирина Зудова поясняет, что дети были изъяты у отчима «в связи с трудной жизненной ситуацией». Сейчас, по словам мужчины, девочки находятся в приемной семье, которая уже оформила на них опекунство. URA.RU направило запрос в министерство социального развития Пермского края, в ведомстве пообещали предоставить комментарий позже.