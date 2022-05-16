16 мая 2022

Пермяку отказывают в опекунстве над детьми своей бывшей жены

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, дети, девочка, мальчик, ограничительная лента, отец с детьми
Пермяку отказано в опекунстве над детьми Фото:

Житель Чернушки (Пермский край) Николай Виницкий не может добиться опекунства над детьми своей бывшей жены. От первого брака у женщины остались две девочки. Несколько лет назад мать начала пить и перестала заниматься их воспитанием, рассказал URA.RU Виницкий. Девочек временно взял на воспитание отчим, пока мать решала жилищный вопрос. Но о ситуации узнали органы опеки и приняли решение изъять детей у пермяка.

«После рождения общего сына мы с ней [матерью девочек] развелись. Девочки временно оставались со мной, пока она улаживала вопрос с квартирой. Но через два месяца она просто пропала. Приставы мне звонили, сказали она где-то в Новом Уренгое, потом ее вроде как в Перми видели. Я несколько раз пытался оформить опекунство, но мне каждый раз в этом отказывали», — рассказал Виницкий.

На видео, размещенном в паблике «Потрясающая девушка» в соцсети «ВКонтакте» сотрудник минсоцразвития Ирина Зудова поясняет, что дети были изъяты у отчима «в связи с трудной жизненной ситуацией». Сейчас, по словам мужчины, девочки находятся в приемной семье, которая уже оформила на них опекунство. URA.RU направило запрос в министерство социального развития Пермского края, в ведомстве пообещали предоставить комментарий позже.

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Житель Чернушки (Пермский край) Николай Виницкий не может добиться опекунства над детьми своей бывшей жены. От первого брака у женщины остались две девочки. Несколько лет назад мать начала пить и перестала заниматься их воспитанием, рассказал URA.RU Виницкий. Девочек временно взял на воспитание отчим, пока мать решала жилищный вопрос. Но о ситуации узнали органы опеки и приняли решение изъять детей у пермяка. «После рождения общего сына мы с ней [матерью девочек] развелись. Девочки временно оставались со мной, пока она улаживала вопрос с квартирой. Но через два месяца она просто пропала. Приставы мне звонили, сказали она где-то в Новом Уренгое, потом ее вроде как в Перми видели. Я несколько раз пытался оформить опекунство, но мне каждый раз в этом отказывали», — рассказал Виницкий. На видео, размещенном в паблике «Потрясающая девушка» в соцсети «ВКонтакте» сотрудник минсоцразвития Ирина Зудова поясняет, что дети были изъяты у отчима «в связи с трудной жизненной ситуацией». Сейчас, по словам мужчины, девочки находятся в приемной семье, которая уже оформила на них опекунство. URA.RU направило запрос в министерство социального развития Пермского края, в ведомстве пообещали предоставить комментарий позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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