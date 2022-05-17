Скончался руководитель ямальского медиахолдинга

Сулейманов скончался после продолжительной болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Скончался глава компании крупного ямальского оператора телевидения и интернета «Сигма-КТВ» Исмаил Сулейманов. Он ушел из жизни в возрасте 56 лет, сообщил в telegram-канале коллектив компании.

«Ушел из жизни директор „Сигма-КТВ“ Исмаил Сулейманов. Исмаил Сулейманов внес большой вклад в развитие медиасферы Нового Уренгоя и ЯНАО, внедрял новые технологии в области телерадиовещания, был автором и инициатором многих социальных проектов, постоянным участником благотворительного движения. Он очень любил свою работу и жизнь», — написали коллеги.

По информации инсайдера агентства, Сулейманов сильно болел на протяжении долгого времени. «Директор Сигма-КТВ был тяжело болен и на работе практически не появлялся. Некоторые коллеги не видели его почти год», — сказал собеседник агентства. В редакции информацию о болезни директора URA.RU подтвердили.