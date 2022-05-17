Главную переправу ЯНАО закрывают из-за ледохода

Главная переправа ЯНАО закрывается Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Переправу через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги закрывают, суда на воздушной подушке прекращают свою работу. Между городами будет курсировать вертолет. Об этом сообщается в официальной группе департамента транспорта в социальной сети «ВКонтакте».

«17 мая на Оби в районе Салехарда началась подвижка льда. Суда на воздушных подушках прекращают перевозку пассажиров и на линии начинают работать вертолеты. Сегодня первый вертолетный рейс из Салехарда осуществится после 16:00. С 18 мая первый утренний рейс из Салехарда будет осуществляться по расписанию в 8:00, завершающий рейс также из аэропорта города Салехард — в 18:30», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в остальное время рейсы будут выполняться по загруженности вертолетов. За один перелет на борту должно находиться не менее 50% от возможного числа пассажиров на судне.

Ранее сообщалось, что на переправе ожидаются пробки. 15, 18, 21, 24, 27 и 30 мая между городами должными были перевозить вахтовых работников.