Власти ХМАО нашли способ снизить цены продуктов в торговых сетях

На торгово-закупочной сессии обсуждают требования к продукции, презентуют и дегустируют товары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ХМАО рассчитывают снизить цены на продукты питания в крупных сетях благодаря местным производителям. Договориться о расширении поставок югорским предпринимателям дают возможность в формате торгово-закупочных сессий. Об этом URA.RU рассказали в Фонде развития Югры.

Встреча местных производителей с представителями федерального ритейла состоялась 17 мая в Сургуте. На площадке федеральной сети «Лента» предприниматели обсудили с сетевиками выдвигаемые ими требования к продукции, а также презентовали свои товары. «Создается конкуренция между товаропроизводителями, так что на ценах это тоже может положительно сказаться. Взять, например, то, что везут издалека — у нас этот же ассортимент будет продаваться с совершенно другими затратами. Соответственно, калькуляция цен другая и стоимость может быть ниже», — прокомментировал корреспонденту URA.RU руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры Михаил Коваль.

Для ХМАО торгово-закупочные сессии — постоянный формат взаимодействия товаропроизводителей и крупных розничных сетей. В конце прошлого года встречу провели с представителями X5 Retail Group. Сейчас планируется аналогичное мероприятие с сетью магазинов «Магнит».