Медпункт в тюменском районе поставят между кладбищем и свалкой

17 мая 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

В Ишимском районе ФАП хотят поставить напротив кладбища Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Ершово Ишимского района (Тюменская область) фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) планируют поставить рядом со свалкой и кладбищем. Об этом в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте» рассказал местный блогер Владимир Воронин. «Фельдшерско-акушерский пункт рядом со свалкой и кладбищем. Жители села Ершова обеспокоены тем, что руководство района решило построить ФАП за селом рядом с кладбищем. Видимо, в черте поселка все места заняты подворьем музея Ивана-дурака», — сообщил Воронин в своей публикации. В комментариях к записи большинство пользователей согласились с автором записи. «А что сразу не на кладбище? И куда делся старый медпункт?», — поинтересовалась Елена Иванова. «А почему бы и нет? Все в одном стиле с Ишимом: на въезде в город — гробы, на повороте в ОКБ №4 — ритуальные», — отметила Марина Косминцева. «Два в одном. Оптимизация», — добавила Галина Лянгузова. В администрации Ишимского района агентству сообщили, что место для размещения ФАП было согласовано с администрацией ОКБ №4. «Земельный участок под строительство ФАП в с. Ершово был образован по заявлению о предварительном согласовании места размещения объекта, поданному ГБУЗ ТО „Областная больница №4“. Услуга по предварительному согласованию места размещения объекта носит заявительный характер, поэтому принять решение об изменении местоположения испрашиваемого земельного участка администрация Ишимского района самостоятельно не может», — рассказали там URA.RU. В региональный департамент здравоохранения направлен запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Ершово Ишимского района (Тюменская область) фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) планируют поставить рядом со свалкой и кладбищем. Об этом в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте» рассказал местный блогер Владимир Воронин. «Фельдшерско-акушерский пункт рядом со свалкой и кладбищем. Жители села Ершова обеспокоены тем, что руководство района решило построить ФАП за селом рядом с кладбищем. Видимо, в черте поселка все места заняты подворьем музея Ивана-дурака», — сообщил Воронин в своей публикации. В комментариях к записи большинство пользователей согласились с автором записи. «А что сразу не на кладбище? И куда делся старый медпункт?», — поинтересовалась Елена Иванова. «А почему бы и нет? Все в одном стиле с Ишимом: на въезде в город — гробы, на повороте в ОКБ №4 — ритуальные», — отметила Марина Косминцева. «Два в одном. Оптимизация», — добавила Галина Лянгузова. В администрации Ишимского района агентству сообщили, что место для размещения ФАП было согласовано с администрацией ОКБ №4. «Земельный участок под строительство ФАП в с. Ершово был образован по заявлению о предварительном согласовании места размещения объекта, поданному ГБУЗ ТО „Областная больница №4“. Услуга по предварительному согласованию места размещения объекта носит заявительный характер, поэтому принять решение об изменении местоположения испрашиваемого земельного участка администрация Ишимского района самостоятельно не может», — рассказали там URA.RU. В региональный департамент здравоохранения направлен запрос. Ответ на него ожидается.