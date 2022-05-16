Врача Центра им. Илизарова выступил на форуме ортопедов Омана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врач Центра им. Илизарова Анатолий Судницын получил памятный знак от Министерства Омана за участие в национальном ортопедическом форуме в городе Маскат. Об этом сообщили в пресс-службе НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова.

«Заведующий научной лабораторией Клиники костно-суставной инфекции (гнойной остеологии) НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Анатолий Судницын выступил на научно-практическом форуме в городе Маскат (Оман). Коллегам с Ближнего Востока он представил научные разработки Центра Илизарова по лечению пациентов с остеомиелитом голеностопного сустава, а также авторские методики при лечении диабетической стопы. Ортопед выступил с докладами и в качестве модератора секции реконструктивной ортопедии», — рассказали в пресс-службе Центра Илизарова.

В медцентре отмечают, что международные профессиональные сообщества поступенно выходят из онлайн режима, действовавшего в условиях пандемии. Ортопеды Омана провели конференцию 13—14 мая. О курганском враче, выступившем с докладами, написали оманские СМИ.

Ранее URA.RU писало, что и. о. директора Центр им. Илизарова Александр Бурцев принимал участие в Третьем Северо-Кавказском ортопедическом форуме в городе Ессентуки. Он рассказал о реабилитации пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата.

Врач Центра им. Илизарова Анатолий Судницын выступил на форуме ортопедов в Маскате (Оман) фото: НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова