Младенец, найденный в яме в челябинском селе, был убит матерью

Ребенка убили в деревне в Аргаяшском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новорожденная девочка, чье тело с ножевыми ранениями нашли в одном из сел Аргаяшского района (Челябинская область) была убита матерью. В ближайшее время в отношении женщины будет возбуждено уголовное дело, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Женщина долго скрывала беременность, потом самостоятельно вызвала преждевременные роды, родила живого ребенка и убила его, нанеся ножевые ранения. Уже после этого попала в больницу. В семье растут еще двое детей», — рассказал источник.

Пока женщина находится на госпитализации. Затем ей будет проведена экспертиза на предмет вменяемости. Уголовное дело возбудят по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости»).

Тело ребенка нашли утром 16 мая в выгребной яме туалета. У новорожденной девочки оказались ножевые ранения. Проверку по данному факту начал следственный комитет.