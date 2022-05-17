В России прошел альтернативный экзамен ПДД

17 мая 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Большинство водителей и пешеходов знают ПДД на среднем уровне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России завершился Большой экзамен ПДД от сервиса Авто.ру. За месяц онлайн-тест прошли более 1,2 миллиона человек. Большинство россиян набрали 25 баллов из 60 возможных, правильно на все вопросы ответили 122 человека. Большинство участников экзамена справлялись с частью вопросов, в том числе повышенной сложности — например, о том, как правильно проезжать перекрестки или что означают сигналы мотоциклистов. На все вопросы экзамена правильно ответили только 122 участника. Более 45 баллов из 60 возможных получили 7% участников, прошедших тест до конца. «Большой экзамен ПДД показал: большинство водителей и пешеходов уверенно отвечают лишь на часть вопросов и путаются в целых разделах. Однако цель экзамена — не оценка знаний, а напоминание, что нужно регулярно проверять их и следить за обновлениями. Это необходимо не только новичкам на дорогах, но и водителям со стажем. Так каждый из нас внесет вклад в безопасность дорожного движения», — прокомментировал Павел Алешин, генеральный директор Яндекс Вертикалей. Впервые Большой экзамен ПДД состоялся в 2020 году. В нем приняли участие более 150 тысяч человек. Правильно ответить на все вопросы смогли только 2 человека. В этом году число участников экзамена выросло в 8 раз. В нем участвовали жители из 47 регионов страны. Самыми активными, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области.

В России завершился Большой экзамен ПДД от сервиса Авто.ру. За месяц онлайн-тест прошли более 1,2 миллиона человек. Большинство россиян набрали 25 баллов из 60 возможных, правильно на все вопросы ответили 122 человека. Большинство участников экзамена справлялись с частью вопросов, в том числе повышенной сложности — например, о том, как правильно проезжать перекрестки или что означают сигналы мотоциклистов. На все вопросы экзамена правильно ответили только 122 участника. Более 45 баллов из 60 возможных получили 7% участников, прошедших тест до конца. «Большой экзамен ПДД показал: большинство водителей и пешеходов уверенно отвечают лишь на часть вопросов и путаются в целых разделах. Однако цель экзамена — не оценка знаний, а напоминание, что нужно регулярно проверять их и следить за обновлениями. Это необходимо не только новичкам на дорогах, но и водителям со стажем. Так каждый из нас внесет вклад в безопасность дорожного движения», — прокомментировал Павел Алешин, генеральный директор Яндекс Вертикалей. Впервые Большой экзамен ПДД состоялся в 2020 году. В нем приняли участие более 150 тысяч человек. Правильно ответить на все вопросы смогли только 2 человека. В этом году число участников экзамена выросло в 8 раз. В нем участвовали жители из 47 регионов страны. Самыми активными, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области.