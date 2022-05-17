Мэр Екатеринбурга призвал казаков бить вандалов нагайками. «Пару раз по заднице!»

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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уверен, что вандалов нужно бить нагайками Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил свой способ борьбы с вандалами, рисующими граффити на зданиях и объектах благоустройства. Во время спора на заседании совета неравнодушных горожан градоначальник предложил наказывать нарушителей нагайками.

«А что нам мешает тех же казаков привлекать? Есть федеральный закон о казачестве. Ну [дадут вандалам] нагайкой пару раз по заднице. Это недорого, на самом деле, — охрана общественного порядка. Казаки ходят, говорят: „Вот мы такие, казаки-казаки“. А что они тут делают? Где мы их видим? Крестный ход только охраняют? Давайте поговорим с ними, охрана именно от актов вандализма, какие-то даже парковые зоны», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

«Мы же заявления [на вандалов] написали в полицию», — парировал его зам по благоустройству Алексей Бубнов. «На заявления, как вы говорите, три года не будет реакции, и мы опять будем критиковать полицию», — настоял мэр, отметив, что полиции и без того непросто (вероятно, имея в виду кадровый дефицит, прим.ред.).

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил свой способ борьбы с вандалами, рисующими граффити на зданиях и объектах благоустройства. Во время спора на заседании совета неравнодушных горожан градоначальник предложил наказывать нарушителей нагайками. «А что нам мешает тех же казаков привлекать? Есть федеральный закон о казачестве. Ну [дадут вандалам] нагайкой пару раз по заднице. Это недорого, на самом деле, — охрана общественного порядка. Казаки ходят, говорят: „Вот мы такие, казаки-казаки“. А что они тут делают? Где мы их видим? Крестный ход только охраняют? Давайте поговорим с ними, охрана именно от актов вандализма, какие-то даже парковые зоны», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. «Мы же заявления [на вандалов] написали в полицию», — парировал его зам по благоустройству Алексей Бубнов. «На заявления, как вы говорите, три года не будет реакции, и мы опять будем критиковать полицию», — настоял мэр, отметив, что полиции и без того непросто (вероятно, имея в виду кадровый дефицит, прим.ред.).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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