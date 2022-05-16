16 мая 2022

Глава Сургута встретился с финалисткой шоу «Голос»

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Комиссия по дорогам и образованию ХМАО. Ханты-Мансийск, филатов андрей
Мэр Сургута Андрей Филатов поздравил финалистку шоу «Голос» Фото:

София Олареско, 12-летняя финалистка федерального вокального шоу «Голос. Дети», получила благодарность лично от главы Сургута Андрея Филатова. Встреча прошла совместно с родителями девочки, педагогами, а также представителями администрации, передает журналист URA.RU.

«Спасибо за победу, для нас это честь. Хорошо, что в Сургуте есть возможность так развивать свои таланты. Также спасибо родителям», — сказал Филатов.

Олареско рассказала, что 20 мая отправится на международный фестиваль народной песни «Добровидение». В конце встречи Филатов вручил девочке, а также ее родителям благодарность и подарок. Благодарности, подписанные главой города, получили педагоги музыкальной школы Елена Серафимова и Елена Пушкарь.

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София Олареско, 12-летняя финалистка федерального вокального шоу «Голос. Дети», получила благодарность лично от главы Сургута Андрея Филатова. Встреча прошла совместно с родителями девочки, педагогами, а также представителями администрации, передает журналист URA.RU. «Спасибо за победу, для нас это честь. Хорошо, что в Сургуте есть возможность так развивать свои таланты. Также спасибо родителям», — сказал Филатов. Олареско рассказала, что 20 мая отправится на международный фестиваль народной песни «Добровидение». В конце встречи Филатов вручил девочке, а также ее родителям благодарность и подарок. Благодарности, подписанные главой города, получили педагоги музыкальной школы Елена Серафимова и Елена Пушкарь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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