Глава Сургута встретился с финалисткой шоу «Голос»

Мэр Сургута Андрей Филатов поздравил финалистку шоу «Голос» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

София Олареско, 12-летняя финалистка федерального вокального шоу «Голос. Дети», получила благодарность лично от главы Сургута Андрея Филатова. Встреча прошла совместно с родителями девочки, педагогами, а также представителями администрации, передает журналист URA.RU.

«Спасибо за победу, для нас это честь. Хорошо, что в Сургуте есть возможность так развивать свои таланты. Также спасибо родителям», — сказал Филатов.

Олареско рассказала, что 20 мая отправится на международный фестиваль народной песни «Добровидение». В конце встречи Филатов вручил девочке, а также ее родителям благодарность и подарок. Благодарности, подписанные главой города, получили педагоги музыкальной школы Елена Серафимова и Елена Пушкарь.