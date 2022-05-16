Курганский солдат погиб в бою с ВСУ при взятии «Азовстали»

Солдат из Далматовского района Курганской области погиб при взятии завода «Азовсталь» на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский солдат, гвардии ефрейтор Иван Юшков погиб во время прорыва украинских военных при взятии завода «Азовсталь» на Украине. Об этом сообщает официальный сайт администрации Далматовского района.

«С глубокой скорбью сообщаем, что 3 мая не стало нашего земляка гвардии ефрейтора Ивана Юшкова 1999 года рождения. Наш боец погиб при выполнении служебных обязанностей во время попытки прорыва нацистов с завода „Азовсталь“ в ходе спецоперации на Украине», — говорится на сайте администрации.

Иван Юшков всегда стремился стать военным, как его прадед, ветеран Великой отечественной войны. Любил военную технику и оружие. Активно занимался спортом, побеждал на областных и районных соревнованиях, этапах Кубка области, Спартакиады спортивных школ по лыжным гонкам. Иван был патриотом, поэтому два года назад поступил на военную службу по контракту в военную часть в городе Севастополь Республики Крым.

«Администрация Далматовского района, военный комиссариат по Далматовскому и Катайскому районам и администрация спортивной школы выражают родным и близким искренние соболезнования. Это невосполнимое горе и мы скорбим вместе с вами. Иван Юшков навсегда останется примером верности Родине и присяге. Примером для всех нас, далматовцев. Мы всегда будем помнить о нем! Сил вам и терпения!» — написано на сайте.

О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является демилитаризация страны и помощь республикам Донбасса. Приоритет российской армии, по данным Минобороны, исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.

Курганский солдат, гвардии ефрейтор Иван Юшков погиб во время прорыва нацистов при взятии завода «Азовсталь» на Украине Фото: группа администрации Далматовского района в соцсети «ВКонтакте»