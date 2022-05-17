Свердловские власти потратят 40 млн на встречу выпускников КВН

Вести шоу КВН в Екатеринбурге традиционно будет Александр Масляков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проведение концерта «Встреча выпускников КВН» в Екатеринбурге обойдется бюджету Свердловской области ориентировочно в 40 млн рублей. Это следует из письменного обращения замгубернатора Павла Крекова к главе региона Евгению Куйвашеву, копия документа есть в распоряжении URA.RU.

«Министерством образования и молодежной политики с учетом опыта проведения мероприятия [„Встречи выпускников КВН“] в 2021 году предполагается, что расходы на проведение мероприятия составят 40 млн рублей», — говорится в обращении за подписью Крекова.

Там же замгубернатора указывает, что сумма будет разделена. Минобразования хочет взять 16,2 млн рублей из высвободившихся средств: часть этих денег осталась с программы обустройства школьных спортплощадок, а часть — благодаря переносу на 2023 год конкурса среди школ, «реализующих инновационные программы».

Остальные 23,8 млн рублей Креков попросил Куйвашева выделить из областного бюджета. По неофициальным данным, губернатор просьбу одобрил. В региональном департаменте информполитики к моменту публикации URA.RU не ответили на запрос агентства.

Встреча выпускников-чемпионов КВН, которую будет вести Александр Масляков, пройдет 17 июля в «Екатеринбург-Экспо». Список команд в настоящее время формируется. Прошлогодняя такая игра в Екатеринбурге собрала на одной сцене коллективы «Вятка», «Азия MIX» и «Борцы — Северный десант».