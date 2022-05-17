В США придумали новый вид антироссийских санкций

Предложение включает ограничение поступающих в Россию от продажи нефти доходов
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Представители Казначейства США в качестве альтернативы нефтяному эмбарго предложат европейским странам ввести пошлины на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
«Представители Казначейства США заявили, что планируют предложить на финансовой встрече G7, чтобы европейские страны ввели тарифы на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго», — сообщает Reuters.
Новый механизм, предлагаемый американским Казначейством, позволит сохранить импорт российской нефти в европейские страны. Однако при этом, согласно предложению, будут ограничены доходы, поступающие в Россию от продажи энергоресурсов.
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