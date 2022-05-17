Андрей Альшевских (слева) и Алексей Орлов — однопартийцы, Орлов — первый замсекретаря свердловского отделения «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских («Единая Россия») раскритиковал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова из-за его призыва наказывать вандалов нагайками. Альшевских намекнул, что уральская столица возвращается в Средневековье.

«О, времена! О, нравы! Мэр Екатеринбурга публично высказался о борьбе с вандалами. Он предложил казакам бить злоумышленников нагайками. Как благие побуждения сочетаются с нормами законодательства, Алексей Орлов не раскрыл. Мы все изумляемся царящему на Украине Средневековью. В Незалежной людей привязывают к столбам и избивают. Там правосудие исчезло на корню. И вот у нас глава города-миллионника предлагает аналогичное самоуправство. Неприемлемое. Осуждаю. А находить нарушителей и привлекать к ответственности не пробовали?» — написал Альшевских в своем telegram-канале.

В 2021 году он победил на выборах в Госдуму по Свердловскому одномандатному округу. Поскольку в этот округ входят три района Екатеринбурга — Железнодорожный, Верх-Исетский и Ленинский, — на выборах мэрия предоставляла Альшевских административный ресурс.

Как писало URA.RU, на заседании совета неравнодушных горожан Орлов предложил наказывать вандалов, которые своими граффити уродуют здания и объекты благоустройства, нагайками. «А что нам мешает тех же казаков привлекать к борьбе с вандалами? Ну дадут [вандалам] пару раз по заднице», — сказал Орлов. По его мнению, если опираться только на полицию, у которой хватает своих проблем, вандалов не победить.