В ближайшие дни пермяков ждет снег

Снег и дождь в середине мая обещают синоптики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермский край идет похолодание. В среду на юге региона еще могут пройти грозы, но в четверг синоптики обещают осадки со снегом. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В четверг 19 мая под влиянием тыловой части циклона выпадут кратковременные дожди, на севере и востоке региона со снегом (в виде снежной крупы или зерен). В связи с прохождением холодного фронта существенно понизится температурный фон: ночью 2…7 градусов, в Перми не выше 6, днем 7…12, в Перми около 11», — сообщается на сайте ведомства.

В пятницу в Перми погода ожидается без существенных осадков, но столбик термометра ночью опустится до 2…3 градусов. В ряде территорий края будет холоднее. В выходные в большинстве районов Пермского края и Перми выпадут дожди, ночью по северу и востоку со снегом.