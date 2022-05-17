Врачи назвали продукты, вызывающие устойчивость к антибиотикам

18 мая 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Сыр с плесенью не рекомендуется при СРК и кандидозе, сказала Наталья Лазуренко Фото: Марина Молдавская © URA.RU Молочные продукты, курица и мясо могут вызывать привыкание к некоторым видам антибиотиков. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «В производстве молочных продуктов зачастую используют антибактериальные препараты, чтобы они не портились. В животноводстве — чтобы животные не болели. Из-за чего может развиться устойчивость к антибиотикам. Это относится и к курице, и к мясу, если не были соблюдены стандарты. Когда животное забивают, концентрация веществ должна быть минимальной, чтобы не попадать в готовый продукт», — сказала Дарья Русакова. Врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко отметила, что именно сыр среди молочных продуктов, способен вызывать наибольшую устойчивость к антибиотикам. «Человек, который увлекается сырами, в том числе с плесенью, это изначально человек с привыканием ко многим антибиотикам. Работать с ним достаточно сложно. Банальные простые антибиотики будут не очень работать», — отметила специалист. По ее словам, от этого продукта некоторым стоит отказаться. «Сыр, особенно с плесенью, не рекомендуется, если есть синдром раздраженного кишечника, кандидоз, постоянно мучает молочница. При этих проблемах нужно задуматься о питании. Если сыр — одно из любимых блюд, нужно понимать, что он может дополнительно провоцировать данные заболевания», — объяснила Лазуренко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Молочные продукты, курица и мясо могут вызывать привыкание к некоторым видам антибиотиков. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «В производстве молочных продуктов зачастую используют антибактериальные препараты, чтобы они не портились. В животноводстве — чтобы животные не болели. Из-за чего может развиться устойчивость к антибиотикам. Это относится и к курице, и к мясу, если не были соблюдены стандарты. Когда животное забивают, концентрация веществ должна быть минимальной, чтобы не попадать в готовый продукт», — сказала Дарья Русакова. Врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко отметила, что именно сыр среди молочных продуктов, способен вызывать наибольшую устойчивость к антибиотикам. «Человек, который увлекается сырами, в том числе с плесенью, это изначально человек с привыканием ко многим антибиотикам. Работать с ним достаточно сложно. Банальные простые антибиотики будут не очень работать», — отметила специалист. По ее словам, от этого продукта некоторым стоит отказаться. «Сыр, особенно с плесенью, не рекомендуется, если есть синдром раздраженного кишечника, кандидоз, постоянно мучает молочница. При этих проблемах нужно задуматься о питании. Если сыр — одно из любимых блюд, нужно понимать, что он может дополнительно провоцировать данные заболевания», — объяснила Лазуренко.