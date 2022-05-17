Макрон назвал сроки рассмотрения заявки Украины в Евросоюз

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Эммануэль Макрон поговорил с Владимиром Зеленским на тему вступления Украины в ЕС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявку Украины на вступление в Евросоюз организация рассмотрит в июне этого года. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена на заседании Европейского Совета в июне» — говорится на официальном сайте Елисейского дворца. Макрон также подтвердил готовность поддержать Зеленского в отношении оборонной техники, топлива, гуманитарной помощи из-за ситуации на Украине.

При этом ранее президент Франции отмечал, что принятие Украины в состав Евросоюза может затянуться на несколько десятилетий. Чтобы Украина вступила в ЕС быстрее, придется снизить стандарты организации, добавил он.

О том, что Украина подала заявку на вступление в ЕС, стало известно в марте этого года. Для России ключевым аспектом российско-украинских переговоров из-за спецоперации на Украине является возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Позднее Россия изменила свою позицию, потребовав отказаться и от вступления в Евросоюз.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля — такое поручение дал президент Владимир Путин. Как заявлял российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса — мирным жителям, которых на протяжении восьми лет обстреливали нацбаты и ВСУ.

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Заявку Украины на вступление в Евросоюз организация рассмотрит в июне этого года. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена на заседании Европейского Совета в июне» — говорится на официальном сайте Елисейского дворца. Макрон также подтвердил готовность поддержать Зеленского в отношении оборонной техники, топлива, гуманитарной помощи из-за ситуации на Украине. При этом ранее президент Франции отмечал, что принятие Украины в состав Евросоюза может затянуться на несколько десятилетий. Чтобы Украина вступила в ЕС быстрее, придется снизить стандарты организации, добавил он. О том, что Украина подала заявку на вступление в ЕС, стало известно в марте этого года. Для России ключевым аспектом российско-украинских переговоров из-за спецоперации на Украине является возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Позднее Россия изменила свою позицию, потребовав отказаться и от вступления в Евросоюз. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля — такое поручение дал президент Владимир Путин. Как заявлял российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса — мирным жителям, которых на протяжении восьми лет обстреливали нацбаты и ВСУ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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