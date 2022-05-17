Депутат курганской «Рублевки» стал втрое богаче всех своих коллег

18 мая 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Доходы самого богатого депутата Кетовской думы в три раза больше остальных его коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Кетовской районной думы (района, называемого курганской «Рублевкой») фермер Евгений Луканин зарегистрировал за 2021 год доход, который более, чем в три раза превышает суммарный доход остальных народных избранников. Об этом можно узнать из представленных деклараций на сайте администрации района. «Луканин Е.А. Депутат Кетовской районной думы. Общая сумма декларированного годового дохода за 2021 год (руб.) 39 902 264,06», — гласят цифры документа. По сравнению с 2020 годом, доход Луканина вырос почти на 7,55 млн рублей. Все остальные депутаты районной думы задекларировали свои доходы, выразившиеся в гораздо более скромных цифрах. Суммарно 13 других депутатов заработали в прошлом году около 11,6 млн рублей, что в 3,4 раза меньше доходов Луканина. У самого обеспеченного кетовского депутата-фермера в собственности находится 33 единицы транспорта (легковые и грузовые автомобили, тракторы и другая сельхозтехника) и несколько земельных участков. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году самым богатым курганским депутатом стал миллиардер Ильтяков. Также привелись данные о доходах жен депутатов Курганской облдумы.

Депутат Кетовской районной думы (района, называемого курганской «Рублевкой») фермер Евгений Луканин зарегистрировал за 2021 год доход, который более, чем в три раза превышает суммарный доход остальных народных избранников. Об этом можно узнать из представленных деклараций на сайте администрации района. «Луканин Е.А. Депутат Кетовской районной думы. Общая сумма декларированного годового дохода за 2021 год (руб.) 39 902 264,06», — гласят цифры документа. По сравнению с 2020 годом, доход Луканина вырос почти на 7,55 млн рублей. Все остальные депутаты районной думы задекларировали свои доходы, выразившиеся в гораздо более скромных цифрах. Суммарно 13 других депутатов заработали в прошлом году около 11,6 млн рублей, что в 3,4 раза меньше доходов Луканина. У самого обеспеченного кетовского депутата-фермера в собственности находится 33 единицы транспорта (легковые и грузовые автомобили, тракторы и другая сельхозтехника) и несколько земельных участков. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году самым богатым курганским депутатом стал миллиардер Ильтяков. Также привелись данные о доходах жен депутатов Курганской облдумы.