В США смягчили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки возобновили работы американских нефтяных компаний в Венесуэле, такие ограничения были введены против республики еще в 2019 году. Об этом рассказала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
«Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», — написала вице-президент в своем блоге в Twitter.
Ранее официальный представитель американской администрации рассказал журналистам, что министерство финансов США выдало лицензию, которая допускает нефтяной компании Chevron начать переговоры с лидером страны Николасом Мадуро для дальнейшего развития деятельности в стране.
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Соединенные Штаты Америки возобновили работы американских нефтяных компаний в Венесуэле, такие ограничения были введены против республики еще в 2019 году. Об этом рассказала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. «Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», — написала вице-президент в своем блоге в Twitter. Ранее официальный представитель американской администрации рассказал журналистам, что министерство финансов США выдало лицензию, которая допускает нефтяной компании Chevron начать переговоры с лидером страны Николасом Мадуро для дальнейшего развития деятельности в стране.