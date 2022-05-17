17 мая 2022

В США смягчили санкции против Венесуэлы

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США одобрили возобновление работы нефтяников Фото:

Соединенные Штаты Америки возобновили работы американских нефтяных компаний в Венесуэле, такие ограничения были введены против республики еще в 2019 году. Об этом рассказала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

«Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», — написала вице-президент в своем блоге в Twitter.

Ранее официальный представитель американской администрации рассказал журналистам, что министерство финансов США выдало лицензию, которая допускает нефтяной компании Chevron начать переговоры с лидером страны Николасом Мадуро для дальнейшего развития деятельности в стране.

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Соединенные Штаты Америки возобновили работы американских нефтяных компаний в Венесуэле, такие ограничения были введены против республики еще в 2019 году. Об этом рассказала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. «Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», — написала вице-президент в своем блоге в Twitter. Ранее официальный представитель американской администрации рассказал журналистам, что министерство финансов США выдало лицензию, которая допускает нефтяной компании Chevron начать переговоры с лидером страны Николасом Мадуро для дальнейшего развития деятельности в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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