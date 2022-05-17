В ЯНАО пропал мужчина из отдаленного села

18 мая 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Местонахождение мужчине неизвестно со 2го мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Кутопьюган Надымского района (ЯНАО) пропал мужчина. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ямал». «Пропал Михаил Салтыков- мужчина плотного телосложения с короткими темными волосами. Был одет в темно-голубую куртку, черные болоньевые штаны и черные резиновые сапоги», — уточняется на сайте ДПСО «Ямал». С 2го мая 2022 года его местонахождение неизвестно. Поселке Кутопьюган находится в верховьях Оби, недалеко от Обской губы. Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112. Объявление на странице ДПСО «Ямал» группа «VK» ДПСО «Ямал» Ранее URA.RU рассказывал о пропаже 10-летнего мальчика в Надыме. Его нашли в течении суток.

В поселке Кутопьюган Надымского района (ЯНАО) пропал мужчина. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ямал». «Пропал Михаил Салтыков- мужчина плотного телосложения с короткими темными волосами. Был одет в темно-голубую куртку, черные болоньевые штаны и черные резиновые сапоги», — уточняется на сайте ДПСО «Ямал». С 2го мая 2022 года его местонахождение неизвестно. Поселке Кутопьюган находится в верховьях Оби, недалеко от Обской губы. Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112. Ранее URA.RU рассказывал о пропаже 10-летнего мальчика в Надыме. Его нашли в течении суток.