17 мая 2022

В ЯНАО пропал мужчина из отдаленного села

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Местонахождение мужчине неизвестно со 2го мая Фото:

В поселке Кутопьюган Надымского района (ЯНАО) пропал мужчина. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ямал».

«Пропал Михаил Салтыков- мужчина плотного телосложения с короткими темными волосами. Был одет в темно-голубую куртку, черные болоньевые штаны и черные резиновые сапоги», — уточняется на сайте ДПСО «Ямал».

С 2го мая 2022 года его местонахождение неизвестно. Поселке Кутопьюган находится в верховьях Оби, недалеко от Обской губы. Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112.

Объявление на странице ДПСО «Ямал»

Ранее URA.RU рассказывал о пропаже 10-летнего мальчика в Надыме. Его нашли в течении суток.

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В поселке Кутопьюган Надымского района (ЯНАО) пропал мужчина. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ямал». «Пропал Михаил Салтыков- мужчина плотного телосложения с короткими темными волосами. Был одет в темно-голубую куртку, черные болоньевые штаны и черные резиновые сапоги», — уточняется на сайте ДПСО «Ямал». С 2го мая 2022 года его местонахождение неизвестно. Поселке Кутопьюган находится в верховьях Оби, недалеко от Обской губы. Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112. Ранее URA.RU рассказывал о пропаже 10-летнего мальчика в Надыме. Его нашли в течении суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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