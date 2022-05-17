В ЯНАО пропал мужчина из отдаленного села

Местонахождение мужчине неизвестно со 2го мая
В поселке Кутопьюган Надымского района (ЯНАО) пропал мужчина. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ямал».
«Пропал Михаил Салтыков- мужчина плотного телосложения с короткими темными волосами. Был одет в темно-голубую куртку, черные болоньевые штаны и черные резиновые сапоги», — уточняется на сайте ДПСО «Ямал».
С 2го мая 2022 года его местонахождение неизвестно. Поселке Кутопьюган находится в верховьях Оби, недалеко от Обской губы. Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112.
Объявление на странице ДПСО «Ямал»
Ранее URA.RU рассказывал о пропаже 10-летнего мальчика в Надыме. Его нашли в течении суток.
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