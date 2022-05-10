В ЯНАО пропал 10-летний мальчик

С 11 мая местонахождение Кирилла неизвестно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе пропал 10-летний мальчик. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ямал» на своей странице в социальных сетях.

«Пропал Кирилл Марик 10ти лет из Надыма. С 11 мая 2022 года его местонахождение неизвестно», — уточняют в отряде.

Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112.

В ЯНАО ищут 10-летнего мальчика Группа «ВК» ДПСО «Ямал»

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