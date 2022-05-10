10 мая 2022
09 мая 2022

В ЯНАО пропал 10-летний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, школьник, ученик, мальчик, ребенок бежит
С 11 мая местонахождение Кирилла неизвестно Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе пропал 10-летний мальчик. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ямал» на своей странице в социальных сетях.

«Пропал Кирилл Марик 10ти лет из Надыма. С 11 мая 2022 года его местонахождение неизвестно», — уточняют в отряде.

Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112.

В ЯНАО ищут 10-летнего мальчика

Ранее в Нижневартовске пропала 16-летняя девочка. Мухлиса Махкамова ушла из дома 9 мая и не вернулась. В данный момент она найдена.

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В Ямало-Ненецком автономном округе пропал 10-летний мальчик. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ямал» на своей странице в социальных сетях. «Пропал Кирилл Марик 10ти лет из Надыма. С 11 мая 2022 года его местонахождение неизвестно», — уточняют в отряде. Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112. Ранее в Нижневартовске пропала 16-летняя девочка. Мухлиса Махкамова ушла из дома 9 мая и не вернулась. В данный момент она найдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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