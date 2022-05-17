17 мая 2022
16 мая 2022

Больницу из ХМАО накажут за просроченные лекарства

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Росздравнадзор по Тюменской области провел две проверки травматологической больницы в Сургуте Фото:

Росздравнадзор по Тюменской области провел две проверки «Сургутской клинической травматологической больницы». Обе проверки прошли по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Выявлены нарушения обращения медицинских изделий, медицинские изделия с истекшим сроком годности. Кроме того, Росздравнадзор нашел нарушения лицензионных требований», — уточняют в надзорном органе.

За просроченные лекарства получили штраф два должностных лица. А вопрос с лицензией еще будет решаться в суде. Росздравнадзор направил материалы в отношении юридического лица.

Ранее в Сургуте ребенок выпал из окна квартиры на пятом. Сейчас он находится на стационарном лечении в этой больнице.

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Росздравнадзор по Тюменской области провел две проверки «Сургутской клинической травматологической больницы». Обе проверки прошли по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа. «Выявлены нарушения обращения медицинских изделий, медицинские изделия с истекшим сроком годности. Кроме того, Росздравнадзор нашел нарушения лицензионных требований», — уточняют в надзорном органе. За просроченные лекарства получили штраф два должностных лица. А вопрос с лицензией еще будет решаться в суде. Росздравнадзор направил материалы в отношении юридического лица. Ранее в Сургуте ребенок выпал из окна квартиры на пятом. Сейчас он находится на стационарном лечении в этой больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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