Больницу из ХМАО накажут за просроченные лекарства

18 мая 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Росздравнадзор по Тюменской области провел две проверки травматологической больницы в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Росздравнадзор по Тюменской области провел две проверки «Сургутской клинической травматологической больницы». Обе проверки прошли по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа. «Выявлены нарушения обращения медицинских изделий, медицинские изделия с истекшим сроком годности. Кроме того, Росздравнадзор нашел нарушения лицензионных требований», — уточняют в надзорном органе. За просроченные лекарства получили штраф два должностных лица. А вопрос с лицензией еще будет решаться в суде. Росздравнадзор направил материалы в отношении юридического лица. Ранее в Сургуте ребенок выпал из окна квартиры на пятом. Сейчас он находится на стационарном лечении в этой больнице.

Росздравнадзор по Тюменской области провел две проверки «Сургутской клинической травматологической больницы». Обе проверки прошли по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа. «Выявлены нарушения обращения медицинских изделий, медицинские изделия с истекшим сроком годности. Кроме того, Росздравнадзор нашел нарушения лицензионных требований», — уточняют в надзорном органе. За просроченные лекарства получили штраф два должностных лица. А вопрос с лицензией еще будет решаться в суде. Росздравнадзор направил материалы в отношении юридического лица. Ранее в Сургуте ребенок выпал из окна квартиры на пятом. Сейчас он находится на стационарном лечении в этой больнице.