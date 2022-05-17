Больницу из ХМАО накажут за просроченные лекарства

Росздравнадзор по Тюменской области провел две проверки травматологической больницы в Сургуте
Росздравнадзор по Тюменской области провел две проверки «Сургутской клинической травматологической больницы». Обе проверки прошли по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа.
«Выявлены нарушения обращения медицинских изделий, медицинские изделия с истекшим сроком годности. Кроме того, Росздравнадзор нашел нарушения лицензионных требований», — уточняют в надзорном органе.
За просроченные лекарства получили штраф два должностных лица. А вопрос с лицензией еще будет решаться в суде. Росздравнадзор направил материалы в отношении юридического лица.
Ранее в Сургуте ребенок выпал из окна квартиры на пятом. Сейчас он находится на стационарном лечении в этой больнице.
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