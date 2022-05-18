Депутат Госдумы призвал изменить флаг России

Знамя Победы наводит страх на западные страны, считает Шеремет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Знамя Победы необходимо сделать государственным флагом России. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», — заявил РИА «Новости» Шеремет.

По словам депутата, страны Запада фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. «Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе», — сказал Шеремет.

Ранее в российских городах начали появляться изображения старушки с красным Знаменем Победы в руках. Пожилая жительница Харьковской области стала символом российской спецоперации на Украине после того, как отказалась от гуманитарной помощи украинских военных, оскорбивших советский флаг.