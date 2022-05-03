На Украине нашли бабушку, ставшую символом спецоперации РФ

Выяснилось, где живет прославившаяся украинская бабушка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В сети раскрыли личность украинской бабушки, вышедшей к бойцам ВСУ с красным Знаменем Победы. Новое видео со старушкой опубликовал telegram-канал «Известия».

«Ее зовут Анна, она проживает в Двуреченском районе Харьковской области. Всего в 12 километрах от границы с Россией. Судя по видео, бойцы ВСУ не слишком-то и охотно предлагали мирным жителям эвакуироваться», — подписали запись авторы.

В ролике, снятом украинскими военнослужащими, женщина вместе с мужем рассуждает о том, стоит ли отвязывать собак. «Сейчас позвоним, может эвакуируют вас», — говорит один из бойцов.

Ранее пожилая жительница Украины вышла к украинским солдатам, подняв советский флаг. «И за Путина молились, и за весь народ!», — заявила старушка. Бойцы ВСУ, снимавшие пенсионерку на видео, поглумились над ее взглядами, растоптав Знамя Победы. После этого женщина отказалась от консервов, переданных украинскими солдатами, и стала объяснять важность флага. Позже зарубежные пользователи соцсетей восхитились храбростью бабушки, выступившей против фашизма.

Россияне, в свою очередь, стали рисовать изображение пожилой женщины с флагом в руках в знак поддержки спецоперации РФ на Украине. На трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины, которая отказалась менять советский флаг на продукты от украинских военных.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.

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