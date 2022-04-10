Художники Екатеринбурга увековечили бабушку, униженную бойцом ВСУ

10 апреля 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

На Урале художники сделали стрит-арт с украинской бабушкой и советским флагом Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге художники нарисовали пожилую женщину с Украины, в руках которой находится Знамя Победы. Видео, на котором военные Украины растоптали красный флаг во время встречи с этой бабушкой, появилось в сети 7 апреля. «Уральские художники изобразили жительницу Украины, которая для многих стала настоящим символом смелости и достоинства. Тень, которая падает от пенсионерки, — аналог монумента „Родина-мать зовет“», — передают «Известия». На кадрах видео от 7 апреля видно, как пенсионерка выходит на улицу и разворачивает знамя, приняв украинских военнослужащих за солдат РФ. Один из националистов дал бабушке консервы, она обрадовалась. Но потом, когда он отнял у нее Знамя Победы и стал топтать со словами «Слава Украине», старушка вернула им кулек с консервами и стала объяснять важность красного флага, и что ее родители воевали под этим знаменем. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Екатеринбурге художники нарисовали пожилую женщину с Украины, в руках которой находится Знамя Победы. Видео, на котором военные Украины растоптали красный флаг во время встречи с этой бабушкой, появилось в сети 7 апреля. «Уральские художники изобразили жительницу Украины, которая для многих стала настоящим символом смелости и достоинства. Тень, которая падает от пенсионерки, — аналог монумента „Родина-мать зовет“», — передают «Известия». На кадрах видео от 7 апреля видно, как пенсионерка выходит на улицу и разворачивает знамя, приняв украинских военнослужащих за солдат РФ. Один из националистов дал бабушке консервы, она обрадовалась. Но потом, когда он отнял у нее Знамя Победы и стал топтать со словами «Слава Украине», старушка вернула им кулек с консервами и стала объяснять важность красного флага, и что ее родители воевали под этим знаменем. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.